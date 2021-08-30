В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"

Власти Луизианы сообщили о первой жертве бушующего над штатом урагана "Ида". Мужчину придавило упавшее дерево, пишет РИА Новости, ссылаясь на офис шерифа.

Национальный центр слежения за ураганами сообщил, что "Ида" ослаб уже до второй категории. Специалисты считают, что он и дальше продолжит ослабевать.

Скорость ветра сейчас достигает 165 километров в час. Угрозу представляют сильные осадки, подъем воды в реках и Мексиканском заливе. Без электричества остались 979,9 тысячи местных жителей. Ранее сообщалось, что город Новый Орлеан полностью обесточен.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома. Помощь будет включать программы поддержки граждан в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.