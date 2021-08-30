Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.08.2021 10:30
Рубрика: Видео

Видео: автомобилистка застряла на переезде между шлагбаумами

Текст: Вадим Давыденко

Между двумя шлагбаумами на железнодорожном переезде, как между жизнью и смертью, застряла 68-летняя автомобилистка из швейцарского города Устер (кантон Цюрих). Женщина не обратила внимание на сигналы, предупреждающие о приближении поезда, и очнулась лишь, когда перед и позади ее машины опустились шлагбаумы.

Фото: скриншот с www.youtube.con
Видео: обе укатившиеся на ходу шины попали точно в цель

Поняв, что произошло, она выскочила из машины и в панике бросилась к дорожнику в оранжевом жилете, который обслуживал этот переезд. Но и он в этот момент оказался не на высоте и не догадался хотя бы вручную поднять шлагбаум. чтобы выпустить попавший в западню автомобиль.

Тогда на помощь пришел проходивший мимо мужчина. Он сел за руль и попытался развернуть автомобиль параллельно путям, но ему не хватило нескольких секунд. Подъезжавший поезд смел машину с рельсов, разбив ее о придорожный столб, но мужчине за рулем удалось выжить. Он попал в больницу с незначительными травмами и сильнейшим посттравматическим стрессом. По словам врачей, его жизнь вне опасности.

А вот рассеянной автомобилистке (в свое оправдание она заявила, что не увидела предупредительных сигналов на переезде, потому что отвлеклась на ехавшего перед ней велосипедиста) пришлось заплатить штраф в 1500 швейцарских франков и 800 франков судебных издержек.

Видео: эпичная авария фуры с виноградом чудом обошлась без жертв
#видео