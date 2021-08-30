Видео: автомобилистка застряла на переезде между шлагбаумами

Между двумя шлагбаумами на железнодорожном переезде, как между жизнью и смертью, застряла 68-летняя автомобилистка из швейцарского города Устер (кантон Цюрих). Женщина не обратила внимание на сигналы, предупреждающие о приближении поезда, и очнулась лишь, когда перед и позади ее машины опустились шлагбаумы.

Поняв, что произошло, она выскочила из машины и в панике бросилась к дорожнику в оранжевом жилете, который обслуживал этот переезд. Но и он в этот момент оказался не на высоте и не догадался хотя бы вручную поднять шлагбаум. чтобы выпустить попавший в западню автомобиль.

Тогда на помощь пришел проходивший мимо мужчина. Он сел за руль и попытался развернуть автомобиль параллельно путям, но ему не хватило нескольких секунд. Подъезжавший поезд смел машину с рельсов, разбив ее о придорожный столб, но мужчине за рулем удалось выжить. Он попал в больницу с незначительными травмами и сильнейшим посттравматическим стрессом. По словам врачей, его жизнь вне опасности.

А вот рассеянной автомобилистке (в свое оправдание она заявила, что не увидела предупредительных сигналов на переезде, потому что отвлеклась на ехавшего перед ней велосипедиста) пришлось заплатить штраф в 1500 швейцарских франков и 800 франков судебных издержек.