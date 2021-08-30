Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.08.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Tiguan в новом поколении избавится от "механики"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Кроссовер Volkswagen Tiguan следующего (третьего) поколения, который выйдет в 2023 году, будет оснащаться только коробками передач с автоматическим переключением, сообщает издание Auto, Motor und Sport.

Фото: Борис Захаров/РГ
Экс-глава Volkswagen не сможет ответить за "дизельгейт" до середины 2022 года

Таким образом крупнейший в Европе автопроизводитель постепенно перенаправляет ресурсы на производство электромобилей.

К 2030 году Volkswagen рассчитывает полностью переориентировать свою европейскую модельную линейку на электромобили.

Машины с двигателями внутреннего сгорания производства Volkswagen AG после 2030 года останутся на ряде зарубежных рынков, однако к этому моменту Volkswagen планирует полностью прекратить производство механических коробок передач.

По данным аналитического агентства JATO, из 353 модификаций 15 моделей Volkswagen, предлагаемых в Германии сегодня, только 139 (или 40%) могут быть оснащены механической коробкой передач.

#Volkswagen