Volkswagen Tiguan в новом поколении избавится от "механики"

Кроссовер Volkswagen Tiguan следующего (третьего) поколения, который выйдет в 2023 году, будет оснащаться только коробками передач с автоматическим переключением, сообщает издание Auto, Motor und Sport.

Таким образом крупнейший в Европе автопроизводитель постепенно перенаправляет ресурсы на производство электромобилей.

К 2030 году Volkswagen рассчитывает полностью переориентировать свою европейскую модельную линейку на электромобили.

Машины с двигателями внутреннего сгорания производства Volkswagen AG после 2030 года останутся на ряде зарубежных рынков, однако к этому моменту Volkswagen планирует полностью прекратить производство механических коробок передач.

По данным аналитического агентства JATO, из 353 модификаций 15 моделей Volkswagen, предлагаемых в Германии сегодня, только 139 (или 40%) могут быть оснащены механической коробкой передач.