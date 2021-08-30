Встреча Байдена с Зеленским перенесена из-за вывода войск США из Афганистана

Встречу президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября. С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РИА Новости. По его словам, учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, "не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день".

Ранее дату переговоров лидеров США и Украины уже меняли. Изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа. По данным Киева, на встрече планируется обсудить три блока тем: политические, экономические и вопросы безопасности.

В воскресенье сообщалось, что операция США по эвакуации людей из Афганистана вошла в заключительную стадию. По данным агентства Reuters, военные начнут улетать из Кабула, как только этот процесс будет завершен.