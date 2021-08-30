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30.08.2021 00:49
Рубрика: В мире

Встреча Байдена с Зеленским перенесена из-за вывода войск США из Афганистана

Встречу президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября. С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

Фото: Haber Lütfen/ youtube.com
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Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РИА Новости. По его словам, учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, "не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день".

Ранее дату переговоров лидеров США и Украины уже меняли. Изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа. По данным Киева, на встрече планируется обсудить три блока тем: политические, экономические и вопросы безопасности.

В воскресенье сообщалось, что операция США по эвакуации людей из Афганистана вошла в заключительную стадию. По данным агентства Reuters, военные начнут улетать из Кабула, как только этот процесс будет завершен.

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