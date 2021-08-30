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Вышел русский трейлер комедии "Небеременная"

Новости
    30.08.2021, 15:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube представлен локализованный трейлер комедии HBO Max "Небеременная" (Unpregnant).

Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Вышел новый трейлер сериала про футболисток-людоедок "Шершни"

Хейли Лу Ричардсон ("Неуклюжая") играет 17-летнюю Веронику, которая "хочет учиться в Лиге плюща, но ее планы перечеркивает беременность", ведь девушка живет в Миссури, где несовершеннолетним нельзя делать аборт без согласия родителей. Поэтому Вероника спешно налаживает отношения с бывшей лучшей подругой (Барби Феррейра, "Эйфория") и отправляется в дорогу - в соседний штат. Сквозь разного рода приключения.

Режиссер - Рэйчел Голденберг ("Нация Z", "Энджи Трайбека").

В других ролях: Джанкарло Эспозито - Гус из "Во все тяжкие", Алекс МакНиколл ("13 причин почему"), Брекин Мейер ("Доктор Хаус"), Шугар Лин Бирд ("Горе-творец"), Мэри МакКормак ("Планета Ка-Пэкс"), Джерил Прескотт ("Ключ от всех дверей").

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