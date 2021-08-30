Вышел русский трейлер комедии "Небеременная"

На YouTube представлен локализованный трейлер комедии HBO Max "Небеременная" (Unpregnant).

Хейли Лу Ричардсон ("Неуклюжая") играет 17-летнюю Веронику, которая "хочет учиться в Лиге плюща, но ее планы перечеркивает беременность", ведь девушка живет в Миссури, где несовершеннолетним нельзя делать аборт без согласия родителей. Поэтому Вероника спешно налаживает отношения с бывшей лучшей подругой (Барби Феррейра, "Эйфория") и отправляется в дорогу - в соседний штат. Сквозь разного рода приключения.

Режиссер - Рэйчел Голденберг ("Нация Z", "Энджи Трайбека").

В других ролях: Джанкарло Эспозито - Гус из "Во все тяжкие", Алекс МакНиколл ("13 причин почему"), Брекин Мейер ("Доктор Хаус"), Шугар Лин Бирд ("Горе-творец"), Мэри МакКормак ("Планета Ка-Пэкс"), Джерил Прескотт ("Ключ от всех дверей").