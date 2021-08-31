"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается на сайте перевозчика.

Полеты будут ежедневно выполняться с 1 октября, по одному рейсу в каждую сторону на направлениях Москва-Хургада и Москва-Шарм-эш-Шейх.

Прямого сообщения между российскими городами и курортами Египта не было с 2015 года - после крушения пассажирского лайнера с туристами из РФ. На несколько лет авиасообщение между странами было полностью приостановлено, в 2018 году стали доступны рейсы до Каира.

Перелеты на курорты разрешены с августа. На прошлой неделе было увеличено количество авиарейсов между Россией и Египтом, включая вылеты из регионов. Ожидается, что продажи туров и билетов начнутся в начале сентября.