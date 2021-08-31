Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана

Расчет, что обученные американскими инструкторами войска Ашрафа Гани смогут самостоятельно контролировать территорию Афганистана, был ошибкой, признал президент США Джозеф Байден. Об этом он заявил в ходе выступления, посвященного окончанию вывода войск из этой ближневосточной страны.

"Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск, которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном" (запрещено в РФ - прим.ред). - передает РИА Новости фрагмент телеобращения Байдена к нации. - Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск, оказалось ошибочным".

При этом дальнейшее пребывание контингента США в Афганистане, по мнению Байдена, не отвечало интересам страны.

"Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам", - констатировал глава Белого дома.

По словам американского президента, операция в Афганистане стоила Штатам 00 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет.