Блинкен назвал эвакуацию из Кабула одной из сложнейших операций в истории США

Операция по эвакуации людей из столицы Афганистана, которую завершил Пентагон, была одной из самых сложных в истории США. С таким заявлением в понедельник выступил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, из Афганистана были благополучно вывезены более 123 тысяч человек, включая около шести тысяч американцев.

"Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", - цитирует ТАСС Блинкена.

Он также сообщил, что в Афганистане сейчас остаются менее 200 соотечественников. Госсекретарь пообещал, что США продолжат помогать американцам, иностранцам и афганцам покинуть Афганистан, если они этого захотят. "Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев. Возможно, ближе к 100", - заключил Блинкен.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане завершена, дипломатическая миссия по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.