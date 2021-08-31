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31.08.2021 22:08
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цена газа в Европе достигла очередного максимума, превысив 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет

В понедельник на фоне ожидания отчета "Газпрома" по МСФО цена тысячи кубометров газа на хабе TTF достигала 600 долларов, во вторник торги стартовали с отметки в 598 долларов, в течение дня она опускалась до 590,5 доллара, а к окончанию сессии достигла рекордного уровня в 621 доллар.

Как отмечает "Прайм", цена на TTF по контракту "на день вперед" тоже показала рост до рекордной отметки, превысив 611 долларов.

Ранее в "Газпроме" сообщили о завершающих пусконаладочных работах на первой нитке "Северного потока-2". Глава финансового департамента компании Александр Иванников сказал, что запуск нового газопровода не окажет существенного влияния на объем экспорта газа в этом году.

Также он выразил мнение, что пока нет предпосылок для снижения цен на европейском газовом рынке, поскольку запасы в подземных хранилищах находятся на рекордно низком уровне.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа

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