Chery обновила кроссовер Tiggo 7 Pro. Его могут привезти в Россию

Компания Chery представила на автосалоне в китайском городе Чэнду обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro. Эта премьера интересна потому, что ранее в СМИ появлялась информация о возможном рестайлинге продающейся у нас сейчас "Прошки".

Между прочим, этот кроссовер в 2021 году пользуется высоким спросом и вошел в топ-3 самых популярных китайских автомобилей в РФ. Так что его обновление на нашем рынке вряд ли является актуальной задачей для представительства марки. Но если такое случится, то мы можем получить кроссовер в том же кузове, но с подправленным дизайном экстерьера, новым интерьером и гибридной силовой установкой.

Обновленный Tiggo 7 Pro можно будет узнать по перевернутой решетке радиатора с прежним "кристаллическим" рисунком, по новой светодиодной матричной оптике и противотуманкам, которые спрятали в новых нишах по бокам бампера. Снизу переднюю часть кузова обрамляет красная полоска. Сзади главное отличие - в крупной надписи Cherу на крышке багажника. Судя по всему, опыт с Tiggo 8 Pro оказался в этом смысле удачным.

Кстати, именно 8 Pro вдохновил дизайнеров на изменения в салоне "семерки". Добавим - речь идет о китайской версии, у которой сдвоенный планшет приборного щитка и медиасистемы. Центральная консоль станет предельно лаконичной, но и ряд физических клавиш, и сенсорный блок управления климатом тут останутся.

Что касается оснащения, то к прежнему 147-сильному турбомотору на полтора литра добавят 48-вольтовый стартер-генератор, и эта гибридная связка позволит выдавать 171 л.с. При этом будет доступен и двигатель на 1,6 литра с отдачей 200 л.с. Судя по всему, это тот же мотор, что и у CheryExeed TXL - у нас он выдает 186 л.с.

Отметим, что в Чэнду компания представила также гибридный Tiggo 8 Pro. Особенности его силовой установки пока до конца не прояснились. Но ранее в компании сообщали, что намерены связать в одну цепь два электромотора и один ДВС.