Данные о прививках россиян соберут в одном ресурсе

Все данные о вакцинации россиян, не только от COVID-19, будут собраны в одном ресурсе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что сейчас граждане уже могут записываться к врачу и получать QR-коды после вакцинации в личном кабинете на сайте госуслуг.

"И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе", - отметил Мурашко.