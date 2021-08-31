Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.08.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Эксперт посоветовал россиянам отложить покупку автомобиля на год

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Россиянам стоит повременить с приобретением нового автомобиля на 1-1,5 года. Такой совет дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Проверку технического состояния автомобилей предложено упростить

После вышеупомянутого периода дефицит машин должен завершиться и цены стабилизируются. Но пока в текущей ситуации покупать транспортное средство невыгодно.

Как отметил эксперт, в настоящее время у российских дилеров наблюдается нехватка продукции. Также в шоу-румах фиксируются и завышенные прайс-листы. Всё это происходит из-за пандемии, которая и привела к дефициту деталей и запчастей, подорожанию логистики, желанию дилеров получить сверхприбыль.

"Это не вина автопроизводителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль", - заявил Ян Хайцеэр.

Наконец, специалист порекомендовал вложиться в восстановление своего подержанного автомобиля и не торопиться с его продажей.

Кстати говоря, из-за нехватки новых машин россиянам приходится обращаться к вторичному рынку. Ещё спрос на подержанные автомобили связан с увеличением стоимости на новые.