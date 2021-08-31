Эксперт посоветовал россиянам отложить покупку автомобиля на год

Россиянам стоит повременить с приобретением нового автомобиля на 1-1,5 года. Такой совет дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с "Вечерней Москвой".

После вышеупомянутого периода дефицит машин должен завершиться и цены стабилизируются. Но пока в текущей ситуации покупать транспортное средство невыгодно.

Как отметил эксперт, в настоящее время у российских дилеров наблюдается нехватка продукции. Также в шоу-румах фиксируются и завышенные прайс-листы. Всё это происходит из-за пандемии, которая и привела к дефициту деталей и запчастей, подорожанию логистики, желанию дилеров получить сверхприбыль.

"Это не вина автопроизводителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль", - заявил Ян Хайцеэр.

Наконец, специалист порекомендовал вложиться в восстановление своего подержанного автомобиля и не торопиться с его продажей.

Кстати говоря, из-за нехватки новых машин россиянам приходится обращаться к вторичному рынку. Ещё спрос на подержанные автомобили связан с увеличением стоимости на новые.