Эксперты приступили к работе на площадке БелАЭС

Объекты "ядерного острова" первого энергоблока белорусской АЭС в Гродненской области, а также административные и вспомогательные корпуса второго энергоблока предстоит оценить экспертам Европейкой группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG). Они уже прибыли на площадку БелАЭС в Островце, информирует во вторник, 31 августа, Министерство энергетики Беларуси.

Визит зарубежных специалистов на БелАЭС, уточняют новостные порталы, проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В состав группы входят эксперты из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Украины, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийппана.

Стоит напомнить, что в самом начале июля первенец атомной энергетики РБ посещала международная миссия МАГАТЭ, отметив передовой опыт управления станцией, который, по их оценке, может служить примером для других государств в укреплении их деятельности в данной области.

За годы реализации ядерной энергетической программы Беларусь, констатируют в профильном министерстве, сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями.

Еще пять лет назад в районе строительства АЭС были открыты пункты отбора проб аэрозолей атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга.

Местные обозреватели, ссылаясь на данные министра энергетики РБ Виктора Каранкевича, прогнозируют, что объем потребления электрической энергии в целом по Беларуси через четыре года может увеличиться до 44 миллиардов кВт.ч. В истекшем году, по его оценке, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Следует напомнить в этой связи, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности.