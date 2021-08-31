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Рубрика: Происшествия

ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к убийству Эстемировой

Текст: Михаил Фалалеев
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил на своем сайте, что не нашел доказательств причастности российского государства к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Тем не менее суд подчеркнул, что непредоставление властями РФ полной копии уголовного дела повлияло на возможность оценить качество расследования. Поэтому ЕСПЧ не уверен в тщательности расследования этого убийства.
Фото: Доминик Вомер/ РИА Новости Фото: Доминик Вомер/ РИА Новости
Фото: Доминик Вомер/ РИА Новости

С жалобой в ЕСПЧ в 2011 году обратилась сестра Натальи Эстемировой Светлана. Она указала, что расследование убийства правозащитницы не было проведено быстро и тщательно. Напомним, сотрудницу "Мемориала" (признан в РФ иноагентом), лауреата многих известных правозащитных премий Наталью Эстемирову похитили 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии.

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В Европейском суде посчитали, что истец - Светлана Эстемирова - не доказала, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и что доказательства не позволяют сделать вывод о причастности государства к ее убийству. Но суд усомнился в эффективности расследования, потому что некоторые противоречия в экспертизе все еще не разрешены. Какие - в коммюнике не говорится. При этом ЕСПЧ настоятельно рекомендовал (в документе сказано - "указал") российским властям по мере возможности попытаться установить обстоятельства похищения и убийства госпожи Эстемировой, найти и наказать виновных. И еще - выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда сестре убитой правозащитницы.

Происшествия Правосудие Суд Международные организации ЕСПЧ

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