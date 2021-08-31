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31.08.2021 18:30
Рубрика: Экономика

"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается

Текст: Евгения Думанская

Пуско-наладочные работы на первой нитке "Северного потока-2" завершаются, рассказал начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Во время телефонной конференции он сообщил, что на первой нитке газопровода завершаются пусконаладочные работы, что позволит начать ее эксплуатацию. На второй нитке сейчас продолжается финальная укладка, после чего для запуска потребуется еще ряд мероприятий, как это было и с первой ниткой.

"Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток - 2" запустить в эксплуатацию", - цитирует топ-менеджера ТАСС.

Он отметил, что "Газпром" не ожидает серьезного влияния запуска "Северного потока" на общие объемы экспорта в этом году - как уже сообщалось, по новому газопроводу планируется поставить 5,6 миллиарда кубометров.

Две нитки "Северного потока-2" будут иметь суммарную мощность 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод идет от российского побережья до Германии через Балтийское море.

Накануне цены на газ в Европе побили очередной рекорд, перевалив за отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. Ранее на фоне новостей о планах по поставкам через "Северный поток-2" цена на газ в Европе существенно падала, но снижение было недолгим.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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