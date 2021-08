Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра дадут два праздничных концерта с участием Вадима Репина, оркестр musicAeterna под управлением Грегора Майерхофера откроет новый сезон "Зарядья", а Московская филармония начнет праздновать свое столетие с выступления легендарного Ensemble intercontemporain и долгожданного фестиваля музыки Генделя.

Фото: Фонд Валерия Гергиева

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра (дирижер - Валерий Гергиев), солист Вадим Репин.

Что играет: Симфонические произведения русских и зарубежных композиторов.

Почему идти: Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступал со многими выдающимися солистами. Вадим Репин, в свою очередь, играл с лучшими дирижерами мира. Однако дуэт Гергиева и Репина настолько прекрасен, что, кажется, они всю жизнь только и делали, что играли вместе. Поэтому свой юбилей наш главный скрипач отметит на сцене зала "Зарядье" днем в компании маэстро Гергиева; их душевное родство нельзя описать словами - лучше услышать (хотя бы один раз - перефразируя известную поговорку). Вечерний же концерт - единственный в своем роде подарок мариинцев москвичам на День города. Подарок-сюрприз, ибо программа держится в секрете. Но какие бы произведения ни выбрал маэстро Гергиев, два часа меломанского счастья публике в "Зарядье" гарантированы.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 5 сентября (начало в 15.00 и 19.00); 4 000 - 10 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Симфонический оркестр musicAeterna (дирижер Грегор Майерхофер).

Что играет: Г. Майерхофер - Insect concerto, Б. Бриттен - "Морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс", А. Дворжак - Симфония №9 ("Из Нового Света").

Почему идти: Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna - неизменный виновник аншлагов в концертных залах столицы. Не обойдется без аншлага и открытие четвертого сезона в "Зарядье", но на этот раз за дирижерский пульт встанет новая мировая звезда - немецкий композитор и дирижер Грегор Майерхофер. Концерт откроет его оригинальное произведение Insect concerto, имитирующее голоса кузнечиков, цикад, сверчков и прочих братьев наших наименьших. Не столь экзотические, но также раритетные "Морские интерлюдии" Бриттена у многих вызовут ассоциации с французским импрессионизмом, а завершит первый концерт сезона симфония "Из Нового Света" - одно из высших достижений не только Дворжака, но и вообще музыки XIX века.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 4 сентября; 2 000 - 7 000 руб.

Фото: Franck Ferville

Кто играет: Ensemble intercontemporain под управлением Маттиаса Пинчера, IRCAM (электроника).

Что играет: Я. Робен - Art of Metal II для металлического контрабасового кларнета и электроники, Э. Варез - Octandre для семи духовых инструментов и контрабаса, М. Пинчер - Beyond II (bridge over troubled water) для флейты, альта, арфы, П. Булез - Répons для шести солистов, камерного ансамбля и электроники.

Почему идти: Московская филармония открывает свой сотый сезон с обновленного интерьера Зала им. Чайковского и выступления легендарного Ensemble intercontemporain - ансамбля современной музыки, созданного Пьером Булезом. В Москве впервые прозвучит шедевр этого композитора, лидера французского музыкального авангарда - Repons для солистов, камерного ансамбля и электроники (за нее отвечает Институт исследования и координации акустики и музыки IRCAM). Для российской премьеры на месте партера построят подиум, где разместится ансамбль. Слушатели будут располагаться не только в амфитеатре, но и на сцене, получая возможность наблюдать всю панораму зала им. Чайковского. Таким образом, фестиваль "Другое пространство", в рамках которого состоится этот концерт, обретет новый, буквальный смысл.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 2 сентября; 1 500 - 3 000 руб.

Фото: Andrew Redpath

Кто играет: Джоан Ланн, Марианна Беата Килланд, Мария Остроухова, вокальный ансамбль Intrada, Камерный оркестр Musica Viva (дирижер Андреас Шперинг).

Что играет: Г.Ф. Гендель - Духовный мотет Saeviat tellus inter rigores, псалом Laudate pueri dominum, увертюра си бемоль мажор для оркестра, псалом Dixit Dominus.

Почему идти: "Когда звучит его музыка, на словах "восседающий на своем извечном престоле", атеист теряет дар речи", - говорил Бернард Шоу. Концерт "Музыка для католического Рима" - тот самый случай. Гвоздь программы - псалом Dixit Dominus, настоящее испытание для музыкантов: виртуозная сольная партии и сложнейшее хоровое письмо подвластны далеко не каждому. Вызов примет одна из самых известных английских барочных сопрано Джоан Ланн, вокальный ансамбль Intrada - "коллектив года" по версии "Музыкального обозрения" и оркестр Musica Viva под управлением знаменитого немецкого аутентиста Андреаса Шперинга.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 5 сентября; 1 200 - 2 500 руб.