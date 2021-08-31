"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"

"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотников. Общая сумма сделки составит 1 млрд долларов.

"Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси", - говорится в заявлении на сайте компании.

Кроме того, "Яндекс" приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия, в результате чего доля компании в нем составит 71%.

По условиям сделки, в ближайшие два года "Яндекс" также сможет выкупить оставшуюся долю Uber по фиксированной цене в 1,8-2 млрд долларов.

Ранее "Яндекс" и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе университета штата Огайо доставку при помощи роботов, которые будут привозить студентам и преподавателям заказы из кафе и ресторанов.