Роботы "Яндекса" начнут доставлять еду американским студентам

"Яндекс" и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе университета штата Огайо доставку при помощи роботов, которые будут привозить студентам и преподавателям заказы из кафе и ресторанов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Роботы-курьеры смогут доставить заказ к учебному корпусу или к общежитию. У них просторный грузовой отсек: они готовы привезти как сэндвич, так и полноценный ужин из нескольких блюд.

Доставлять еду будут 50 роботов. Роверы будут работать семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.

Соглашение о сотрудничестве "Яндекс" и Grubhub заключили в июне 2021 года. Университетский городок в Колумбусе стал первым кампусом, где заказы Grubhub привозят роботы.

Роботизированную доставку еды "Яндекс" тестирует и в России: так прошлой осенью появился робот-курьер, который начал в тестовом режиме доставлять заказы из "Яндекс.Лавки" в районе станции "Маяковская" в Москве. Ранее "Яндекс.Ровер" начал работать на территории "Сколково".