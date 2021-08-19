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19.08.2021 17:47
Рубрика: В мире

Роботы "Яндекса" начнут доставлять еду американским студентам

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Яндекс" и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе университета штата Огайо доставку при помощи роботов, которые будут привозить студентам и преподавателям заказы из кафе и ресторанов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Роботы-курьеры смогут доставить заказ к учебному корпусу или к общежитию. У них просторный грузовой отсек: они готовы привезти как сэндвич, так и полноценный ужин из нескольких блюд.

Фото: raziliazalialova/instagram.com
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Доставлять еду будут 50 роботов. Роверы будут работать семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.

Соглашение о сотрудничестве "Яндекс" и Grubhub заключили в июне 2021 года. Университетский городок в Колумбусе стал первым кампусом, где заказы Grubhub привозят роботы.

Роботизированную доставку еды "Яндекс" тестирует и в России: так прошлой осенью появился робот-курьер, который начал в тестовом режиме доставлять заказы из "Яндекс.Лавки" в районе станции "Маяковская" в Москве. Ранее "Яндекс.Ровер" начал работать на территории "Сколково".

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