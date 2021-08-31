Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией

Вашингтон и его западные союзники продолжат "строить козни" Москве, но они не допускают возможности настоящей "горячей войны" с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"США и другие западные партнеры продолжат "строить козни" России, но они даже в мыслях не допускают возможности настоящей войны", - цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что не верит в то, что кто-то на этой планете действительно хочет новой мировой войны. "Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - приводит слова Лаврова РИА Новости.