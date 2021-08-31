Лукашенко: Запад замалчивает проблему наркотрафика

Беларусь справляется со своей ролью на международной арене в сфере экономики, "сохраняя репутацию надежного партнера в таможенной сфере". Этот вывод сделал 31 августа Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским, положительно оценив работу профильного ведомства.

По словам президента, которые цитирует его пресс-служба, несмотря на существующие сложности, в том числе санкционное давление, на 12 процентов увеличился поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств. "Это хорошая тенденция", - констатировал он.

"За восемь месяцев на сто тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в прошлом году", - уточнил его визави. "Думаю, что к концу года можем еще немножко и добавить", - прогнозирует белорусский руководитель, акцентировав внимание на необходимости модернизации пунктов пропуска на границе.

По словам Владимира Орловского, все поручения главы государства выполняются. "Не только инфраструктура позволяет увеличение потока грузового транспорта, но и наши технологии", - сообщил он, уточнив, что 94 процента всего транзитного потока на границе оформляется в течение десяти минут.

Как пояснили новостным порталам в ГТК, на 27 августа в республиканский бюджет уже поступило платежей на сумму 6,4 млрд белорусских рублей платежей. Перечисленная сумма на 25 процентов больше, чем за аналогичный период истекшего года.

На двенадцать процентов вырос и поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств (около 1,6 млн). А объем товаров, перемещенных автомобильным транспортом, увеличился на 11 процентов, составив 21 млн тонн.

Особое внимание обратил президент в ходе встречи и на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, констатировав, что Запад, пытаясь обвинять республику в контрабанде, намеренно замалчивает проблему наркотрафика из Европы. "Потому что невыгодно", - заметил Лукашенко и поинтересовался в этой связи, какие результаты достигнуты в правоохранительной деятельности.

Как рассказали в ГТК, на 27 августа выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков, напомнив, что за аналогичный период 2020 года было зафиксировано 207 случаев. Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Кроме того, в бюджет от правоохранительной деятельности таможенных органов поступило порядка 23 млн. белорусских рублей. Это более чем на 62 процента выше показателей прошлого года.

Продолжилось в текущем году и совершенствование таможенной инфраструктуры страны. Благодаря реконструкции пункта пропуска "Верхний Теребежов", его пропускная способность увеличилась в 3,5 раза и составила 900 автомобилей в сутки. Об эффективности проводимой модернизации инфраструктуры говорит постепенное увеличение пропускной способности пунктов пропуска: если в 2002 году она составляла 11 тысяч авто в сутки, то к началу 2021 года данный показатель достиг 32 тысяч, информирует БЕЛТА.