Михаил Мишустин вручил награды деятелям искусств

Обеспечение максимально широкого доступа к культурным ценностям для каждого гражданина России премьер-министр Михаил Мишустин считает одним из основных приоритетов в работе правительства.

Глава кабинета министров 31 августа вручил государственные и правительственные награды ряду деятелей культуры и искусства. Он охарактеризовал их как талантливых людей, которые искренне преданы своему делу. "Вы много и упорно работаете, чтобы порадовать зрителей, слушателей, вносите реальный вклад в развитие российской культуры", - обратился премьер к лауреатам. "Культура для нашей страны - это прежде всего служение людям, стремление дать им новые впечатления, эмоциональную поддержку и конечно же знания", - подчеркнул Мишустин.

Ордена Дружбы председатель правительства вручил композитору Вячеславу Добрынину, художественному руководителю Московского камерного оркестра "Musica Viva" Александру Рудину, артисту театра "Ленком Марка Захарова" Андрею Соколову. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней получили артистки Мария Шукшина и Екатерина Жемчужная, почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" - оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, артистка театра "Ленком Марка Захарова" Олеся Железняк и артист балета Большого театра Артем Овчаренко. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а композитору Алексею Рыбникову и актеру Юрию Стоянову вручены почетные грамоты правительства.

"О ваших талантах можно говорить долго. Ведь творчество - это не только часы и дни, когда вы напряженно работали над новым проектом. Это вся ваша жизнь, вклад в культуру, историю России", - заявил Михаил Мишустин. Произведения культуры и искусства, подчеркнул премьер-министр, всегда помогали людям пережить сложные моменты в их жизни. К ним он отнес месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса. Для поддержки самих учреждений культуры правительство включило практически все в число пострадавших, неоднократно оказывало поддержку. Весной этого года кабинет министров уточнил планы государственной программы "Развитие культуры" на ближайшие три года с учетом новых вызовов. "Один из ключевых приоритетов в нашей работе - это обеспечение максимально широкого доступа к культурным ценностям для каждого гражданина России", - сказал Мишустин на церемонии.

На решение этой задачи направлена в том числе программа "Пушкинская карта". Она заработает 1 сентября и позволит молодежи посещать музеи, театры, выставки. "Карта будет действовать на территории всей России без ограничений для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Это почти 13 миллионов человек", - заметил премьер-министр. "Программа не только поможет молодым людям прикоснуться к историческим ценностям, шедеврам национального и мирового значения, но и поддержит наши учреждения культуры, которые будут в ней участвовать", - уверен глава кабмина.

Не остаются без внимания правительства материально-технические вопросы отечественной культуры. В капитальном ремонте сегодня нуждаются многие детские музыкальные школы и школы искусств. "В рамках выполнения национального проекта "Культура" к концу текущего года мы планируем завершить эти работы в 165 таких школах в 76 регионах страны, и на следующие три года запланирована реконструкция и ремонт еще почти 500 зданий детских школ искусств по всей стране", - напомнил Михаил Мишустин. А еще каждому молодому таланту, музыканту для развития своих способностей необходима соответствующая база. Премьер-министр упомянул в этой связи утвержденную стратегию для развития в России собственного производства музыкальных инструментов и звукового оборудования.

Средства выделяются на строительство центров культурного развития в малых городах и на селе, в том числе на Дальнем Востоке. "Конечно, будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры, библиотеки в регионах, - заверил глава кабинета министров. - Для этого правительство направит дополнительно около двух миллиардов рублей". В библиотеках появятся новые книги, техника для работы в интернете, а также условия для людей с ограничениями по здоровью, а в детских театрах установят оборудование для звука и света, заменят кресла. "Всего за счет этих средств планируется улучшить 30 театров и 150 библиотек. Мы продолжим эту работу", - пообещал Михаил Мишустин.

Увеличит правительство финансирование фондов поддержки творческих индустрий для развития талантов молодых актеров, композиторов и музыкантов. На эти цели Фонд президентских грантов получит 11 миллиардов рублей, а Президентский фонд культурных инициатив еще 3,5 миллиарда.