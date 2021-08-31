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31.08.2021 15:23
Рубрика: Экономика

Минфин допускает введение плавающей ставки НДПИ для металлургов

Текст: Василий Кошкин
Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Предложения по изменению налогообложения металлургической отрасли должны быть готовы к началу октября. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за донастройку налогового режима в металлургии​​​. По словам Сазанова, основная идея заключается в переходе к привязке ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к мировым ценам на металлургическую продукцию.

"То есть сделать, по сути дела, плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос", - сказал замминистра, слова которого цитирует РИА Новости.

Сазанов подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

В центре внимания доходы металлургов оказались в конце мая. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных на фоне высоких цен на металл в рамках финансируемых государством проектов.

Фото: Александр Коркка/РИА Новости
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О конкретных решениях по изъятию доходов Белоусов не говорил. Сами металлурги больше всего опасались повышения налогов и уверяли, что это приведет к падению прибыльности бизнеса и, как следствие, к уменьшению налоговых платежей отрасли.

В результате правительство ввело пошлины на экспорт продукции металлургических компаний (с 1 августа по 31 декабря 2021 года). Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер пошлины будет составлять 54-150 долларов за тонну. Для цветных металлов она зависит от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

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