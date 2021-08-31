Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья

Исходя из имеющихся условий, российский Минфин не готов поддержать идею введения налогового вычета за аренду жилья сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Он пояснил, что сейчас у регионов непростые ситуации с доходами, они борются с последствиями пандемии, а НДФЛ зачисляется в доходы субъектов.

"У них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам", - цитирует Сазанова "Прайм".

Поэтому сейчас Минфин не готов поддержать инициативу Минстроя о предоставлении налогового вычета за аренду квартир. Ведомство предлагало внести изменения в госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем, чтобы поддержать арендный рынок.

План Минстроя предполагает снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности. Также предлагались другие поощрения для нанимателей и арендодателей.