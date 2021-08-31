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Текст:   Евгения Думанская 
16:39 31.08.2021

Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья

Исходя из имеющихся условий, российский Минфин не готов поддержать идею введения налогового вычета за аренду жилья сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он пояснил, что сейчас у регионов непростые ситуации с доходами, они борются с последствиями пандемии, а НДФЛ зачисляется в доходы субъектов.

"У них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам", - цитирует Сазанова "Прайм".

Поэтому сейчас Минфин не готов поддержать инициативу Минстроя о предоставлении налогового вычета за аренду квартир. Ведомство предлагало внести изменения в госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем, чтобы поддержать арендный рынок.

План Минстроя предполагает снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности. Также предлагались другие поощрения для нанимателей и арендодателей.

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