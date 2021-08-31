Президент Беларуси обсудил с главой НОК итоги Олимпиады в Токио

Итоги прошедшей в японской столице летней Олимпиады и результаты участия в ней белорусских атлетов стали предметом тщательного анализа на рабочей встрече президента РБ с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, передает 31 августа пресс-служба белорусского лидера.

Как известно, на прошедших играх в Токио выступали 105 белорусских атлетов, которые представляли двадцать видов спорта. К сожалению, по итогам состязаний в копилке национальной сборной оказалось лишь семь медалей (1 золото, 3 серебра и 3 бронзы), что признано худшим результатом страны за историю выступлений.

Прежде всего, считает Александр Лукашенко, важно сделать "необходимые выводы и наметить шаги на будущее, определить, как выстраивать работу спортивной отрасли для достижения максимального результата". Он дал понять, что как и прежде, помимо руководства НОК ответственность за это лежит на профильном министре и вице-премьере, курирующем спорт.

Особо акцентировал внимание президент на важности подбора и выявления перспективных спортсменов, начиная с раннего возраста. Если планомерно и предметно этим не заниматься, то впоследствии не придется рассчитывать на высокие достижения, резонно заметил он.

Ранее, комментируя состояние спорта высоких достижений в республике, белорусский руководитель пояснил, что видит выход из сложившейся ситуации в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат. По словам Лукашенко, нужно из всей "физкультурно-спортивной массы", в которую Минск вкладывает огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и в них инвестировать "средства, которые завтра дадут результат".