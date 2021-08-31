Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность

У переболевших коронавирусом еще долгое время, 6-9 и более месяцев, может наблюдаться "долгий ковид", рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что "долгий ковид" может длиться более полугода, а симптомы затрагивают различные системы организма.

"У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", - сказал министр на совещании с регионами, передает РИА Новости.

Мурашко призвал выявлять пациентов, которые испытывают проблемы со здоровьем после коронавируса, во время углубленной диспансеризации. Он добавил, что из резервного фонда правительства выделено 85 миллиардов рублей для регионов, и эти средства позволят не только обеспечить лечение больных COVID-19, но и плановую медицинскую помощь.

Ранее глава Минздрава рассказал, что после коронавируса в течение полугода серьезно повышен риск смерти. У переболевших могут проявиться различные осложнения, в том числе тромбозы, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.