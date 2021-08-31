Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации

В некоторых российских регионах, которые являются лидерами по вакцинации, фиксируются единичные случаи коронавируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На встрече с главой ВОЗ Мурашко сказал, что темпы вакцинации в России набирают обороты, и в некоторых регионах, которые являются лидерами по количеству привитых граждан, "уже идет речь о единичных случаях заболевания".

Также он сообщил, что в России преобладает штамм "дельта", и, как показывают исследования, проведенные в других странах, вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации, если пациент все же заразился.

"Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много", - приводит слова Мурашко ТАСС.

В России массовая вакцинация проводится во всех регионах. Зарегистрированы три двухкомпонентных препарата разного принципа действия, а также однокомпонентная вакцина. Ведутся разработки новых составов, например, вакцин в виде назальных капель.

Ранее глава Минздрава рассказал о симптомах "долгого ковида", который может продолжаться более полугода.