Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны

Новым президентом Эстонии избран кандидат от правящей партии Алар Карис. Его кандидатуру в ходе второго тура голосования поддержали 72 парламентария. Напомним, что в первом туре ему не удалось набрать необходимое количество голосов - в понедельник он набрал "всего" 63 голоса.

Алару Карису сейчас 63 года, и он является директором Эстонского национального музея. По профессии он молекулярный генетик и биолог развития, начавший свою академическую карьеру после окончания ветеринарного факультета Эстонского университета естественных наук в городе Тарту. Карис получил статус профессора в 1999 году и занимал должность ректора Эстонского университета естественных наук с 2003 по 2007 год. Затем возглавлял Тартуский университет с 2007 по 2012 год.

Карис, уточняет эстонский портал ERR, должен вступить в должность 11 октября этого года. Роль президента Эстонии в основном состоит в представлении страны за рубежом. Однако, в качестве главы государства президент также является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, официально назначает членов правительства, подписывает законы, чтобы сделать их действительными, и имеет право налагать вето на них вето.