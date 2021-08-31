С 1 сентября заработает новый электронный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения в электронном виде. О том, какие электронные сервисы сейчас наиболее популярны у автовладельцев, рассказали в Госавтоинспекции.

Отменяем штраф, не вставая с дивана

Итак, с 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения, вынесенные с помощью автоматической фотовидеофиксации в электронном виде. До сих пор для этого необходимо было либо лично явиться в подразделение, которое такой штраф выписало, либо направить жалобу заказным письмом.

Сервис заработает на портале Госуслуг. Воспользоваться им сможет тот автовладелец, кто не просто зарегистрирован на портале, но еще и верифицирован там. Сделать это можно, например, через банк. Таким образом, обращение в Госавтоинспекцию через портал автоматически будет считаться подписанным электронной подписью. Как раз по причине невозможности верифицировать подпись, то есть установить, что она точно принадлежит тому или иному гражданину, такие жалобы на штрафы до сих пор были невозможны в электронном виде.

Понятно, что это нововведение во многом облегчит жизнь автомобилистов. Ведь многие передвигаются на своих машинах не только в пределах региона проживания. А значит, и штраф может прийти из любой точки России, где они побывали. И теперь, если автовладельцу из Санкт-Петербурга придет штраф, допустим, из Ростова-на-Дону, ему, чтоб его обжаловать, не придется ехать в Ростов. И на почту ходить не придется. Даже с дивана вставать не обязательно. Обжаловать штраф и получить документ о его отмене теперь можно в электронном же виде. Разумеется, если штраф был ошибочным. Например, неправильно распознан номер автомобиля.

Проверяем задолженность

Проверка штрафов - самая популярная услуга на официальном сайте Госавтоинспекции. Фото: Сергей Михеев/РГ

Надо сказать, что самый популярный электронный сервис на официальном портале Госавтоинспекции гибдд.рф - это именно проверка неуплаченных штрафов. Так, например, за 7 месяцев текущего года количество обращений за этой информацией уже превышает 440 миллионов раз. В 2020 году граждане проверили наличие штрафов свыше 791,6 миллиона раз.

Если автовладелец зарегистрирован на Госуслугах и написал заявление в "Почту России" о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то по почте он их получать не будет

При этом сервис обладает функционалом по предоставлению гражданам фотоматериалов, являющихся доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений. Все фотоматериалы правонарушений предоставляются из всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, с помощью этого сервиса возможно осуществить проверку неуплаченных административных штрафов по иностранному регистрационному знаку транспортного средства.

Напомним, что Госавтоинспекция внимательно следит за автомобилями с иностранными номерами, за которыми числится большое количество неуплаченных штрафов, выявляя их ежедневно при надзоре за обеспечением безопасности дорожного движения и оформляя постановления о нарушениях ПДД.

Кстати, стоит напомнить, что при наличии неуплаченных штрафов автомобиль, участвующий в международном движении, просто не выпустят из России, пока автовладелец не рассчитается с долгами.

Российские автовладельцы активно пользуются этим сервисом, чтобы не пропустить срок возможности уплатить половину штрафа. Напомним, что это 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении.

Письмо придет не всем

С 1 сентября вступает новый порядок направления копий постановлений о штрафах с автоматических камер. Согласно ему, если автовладелец полностью со всеми данными заре­гис­трирован на госуслугах, более того, написал заявление в "Почту России" о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то он будет их получать только на портале. Уведомление об этом ему будет доставлено всеми возможными способами: на электронную поч­ту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование. То есть получать "писем счастья" обычной почтой он вовсе не будет.

Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в "Почту России" о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обыч­ным способом.

Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.

Автомобиль прошел проверку

На официальном сайте Госавтоинспекции также можно проверить автомобиль. И эта услуга - вторая по популяр­ности после проверки штрафов. В первую очередь ей пользуются те, кто собирается приобрести подержанную машину. Ведь тут надо держать ухо востро на каждом этапе сделки.

Сервис проверки транспортных средств позволяет проверить историю автомобиля на предмет его регистрации, розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений, что особенно востребовано гражданами при заключении сделок купли-продажи транспортных средств. За 7 месяцев текущего года этой услугой воспользовались свыше 470 миллионов раз. В 2020 году - 604 миллиона.

Услугой получения основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в Госавтоинспекции за различными собственниками за 7 месяцев текущего года граждане воспользовались 192 миллиона раз (в 2020-м - 226,7).

Проверкой участия машины в ДТП за 7 месяцев 2021 года интересовались уже более 209 миллионов раз (в 2020-м - 187,6 миллиона). За информацией о том, находился ли автомобиль в розыске, за 7 месяцев 2021 года поступило свыше 58 миллионов обращений (в 2020-м - 87 миллионов).

Наличие ограничений у того или иного автомобиля за 7 месяцев 2021 года проверили 124,2 миллиона раз (в 2020 году - 102,7 миллиона).

Прекращаем регистрацию из дома

Примечательно, что с помощью электронного сервиса можно не только проверить, за кем была зарегистрирована машина, но и прекратить ее регистрацию, если после продажи автомобиля новый собственник не поставил в течение 10 дней его на учет. И это тоже можно сделать дистанционно.

Необходимо просто зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел "Регистрация транспортного средства", далее выбрать подраздел "Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ", непосредственно в котором находится услуга "Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником". Услуга будет оказана в электронном виде без посещения регистрационного подразделения.

Сервис заработал с апреля 2019 года на базе портала Госуслуг. За прошедшие два года более 800 тысяч россиян воспользовались возможностью прекратить регистрацию транспортного средства в режиме онлайн.

На сайте появился раздел о местах размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Вместе с тем, в результате рассмотрения обращений в автоматическом режиме системой сервиса по различным причинам было отклонено всего 500 заявок. Причиной чаще всего становилась невнимательность заявителей при подготовке документов, отсутствие необходимых сведений, предоставление некор­рект­ных скан-копий документов.

Подача заявления также предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления. В ходе работы с обращением осуществляется формально-логический контроль соблюдения условий по оформлению и заполнению заявления, формированию необходимых документов, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса.

При несоблюдении установленных правил по заполнению заявления либо в случае непредоставления необходимых документов, подтверждающих переход права собственности, данная заявка отклоняется в автоматическом режиме. Также заявка может быть отбракована и в ручном режиме, когда сотрудник Госавтоинспекции, которому поступило это заявление, видит, что оно оформлено с нарушением или не хватает каких-либо документов. Об этом заявителю придет соответствующее сообщение, после чего у него будет возможность внести необходимые корректировки либо приложить недостающие документы и, вновь сформировав заявку, воспользоваться возможностями данного ресурса.

Прав не лишен

Также пользуется спросом сервис проверки водительских удостоверений. С его помощью граждане, а также работодатели, принимающие на работу и выпускающие на линию водителей, могут получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение в принципе, не находится ли документ в розыске. Для работодателя это очень важно. Ведь сервис также позволяет получить сведения о лишении владельца водительского удостоверения права управления транспортными средствами.

За 7 месяцев 2021 года количество проверок водительских удостоверений составило свыше 11 миллионов. В 2020 году через сервис был осуществлен 21 миллион таких проверок.

В общей сложности число запросов пользователей интерактивных сервисов официального сайта Госавтоинспекции за 7 месяцев текущего года уже превысило 1 миллиард раз.

Заявка на перевозку в электронном виде

Еще один сервис на официальном сайте Госавтоинспекции полезен тем, кто занимается организацией поездок детей, например, на экскурсии или спортивные соревнования. С его помощью организатор направляет уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами в электронном виде напрямую в подразделения Госавтоинспекции. Это гарантирует передачу уведомления в режиме реального времени в банк данных, где оно сразу доступно для рассмотрения сотрудникам Госавтоинспекции.

Помимо сервиса уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами, на сайте можно найти информацию о нормативных документах, регламентирующих требования к перевозке групп детей, методические рекомендации по их организации и другую полезную информацию.

Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции также реализованы различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать необходимую информацию о деятельности службы. В частности, на сайте появился раздел о местах размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Авария в смартфоне

Уже давно действует суперсервис, который помогает оформить ДТП без вызова сотрудника Госавтоинспекции в электронном виде. Называется он "Помощник ОСАГО". Он также позволяет оформить электронное возмещение о ДТП, которое требуется страховщику для выплаты. А при использовании в этом сервисе фотофиксации выплата по Европротоколу возможна в пределах полной суммы лимита по ОСАГО - 400 тысяч рублей.

Напомним, что оформить ДТП без вызова ГИБДД можно, если в аварии пострадали только два автомобиля, застрахованных по ОСАГО, нет пострадавших, не причинен ущерб третьим лицам. А чтобы воспользоваться суперсервисом, необходимо, чтобы оба участника ДТП были зарегистрированы на портале Госуслуг.

В этом случае при оформлении ДТП любой из участников может оформить его на своем смартфоне или планшете. Второму участнику на портал Госуслуг придет извещение, которое он должен подписать. Все - оформление закончено! Все документы уже есть в базе данных ОСАГО, и любой страховщик получит электронное извещение, а также фотографии с места ДТП и повреждения автомобилей. Останется только написать заявление о возмещении ущерба. Ну и предъявить машину страховщику или непосредственно в сервис для осмотра.

Но если второй участник не подпишет на Госуслугах это извещение, то оформление будет прекращено. Это будет означать, что участники не достигли соглашения в обстоятельствах ДТП. Тогда уже потребуется вызывать сотрудника ГИБДД.

Договор в электронном виде

Договор купли продажи-автомобиля скоро можно будет оформить в электронном виде. Фото: Сергей Михеев/РГ

Впрочем, на этом развитие электронных сервисов не останавливается. Сейчас, например, готовится новый вид услуги: заключение договора купли-продажи автомобиля в электронном виде. Предполагается, что покупатель и продавец заключат этот договор прямо на портале Госуслуг. При этом автоматически будет проведена проверка автомобиля по базам данных Госавтоинспекции, а также службы судебных приставов. Договор автоматически будет направлен в Госавтоинспекцию. Покупателю нужно будет только подъехать, чтобы предъявить к осмотру машину, свои документы и получить свидетельство о регистрации и номера, если в этом есть необходимость.

Таким способом можно будет оформить договор купли-продажи только между физическими лицами. И только в отношении подержанных автомобилей.

Понятное дело, что от предварительного осмотра автомобиля это не избавит. Да и обмен деньгами и документами в электронном виде не проведешь. Но от лишней писанины сервис определенно избавит. Да и проверка по базам данных тоже не лишняя.

Хотя перед покупкой б/у автомобиля стоит его проверить и через базу данных нотариусов. Вдруг автомобиль в залоге?

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".