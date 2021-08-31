Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19

Президент активно работает, вакцинация от коронавируса сработала, и у него есть нужный уровень антител. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Информация о состоянии здоровья президента у нас непубличная", - напомнил Песков. "Единственное, что вы сами видите президента ежедневно - мы можем заверить, что он активно работает и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител", - сообщил он.

Напомним, накануне на встрече с тверским губернатором Игорем Руденей Владимир Путин рассказал, что у него после прививки "все эти показатели держатся хорошо", но цифр называть не стал.

На вопрос, насколько часто президент делает анализы на антитела к коронавирусу и сдает ПЦР-тесты, а также насколько они развернутые, Песков ответил: "Настолько, насколько это целесообразно с точки зрения врачей".