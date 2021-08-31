Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью

Прогноз по ситуации с коронавирусом в России на осенний период во многом будет зависть от вакцинации, рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Во время поездки в Ханты-Мансийский автономный округ он сказал, что в случае пассивного отношения граждан к вакцинации, осенью можно ожидать рост числа заражений. Как отметил Проценко, прогнозировать очень сложно, но по его мнению, ситуация во многом будет зависеть от вакцинации.

"Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа, опять будет разворачивание дополнительных коек и будет большое количество больных на ИВЛ", - цитирует Проценко ТАСС.

На сегодняшний день в России общее количество случаев заражения превышает 6,9 миллиона, скончались более 183 тысяч человек. С января проводится массовая вакцинация, прививку можно поставить бесплатно в любом регионе. Ранее Проценко рассказал, что летальность у непривитых в четыре раза выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию, а потом заболел.