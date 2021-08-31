Прогнозы экспертов сбываются: в России начали падать цены на жилье

В Омске средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась на полтора процента, в Челябинске - на один процент, в Перми и Уфе - на полпроцента, сообщил директор риэлтерской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

В Москве, как отмечают в компании "Метриум", в июле в Юго-Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в новых домах снизилась на полтора процента. Эксперты прогнозируют, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в городе может снизиться на 1,7 процента, пишут "Известия".

По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота. Первый показатель опустился с 349 тысяч до 348 тысяч рублей, второй - с 22 миллионов до 21 миллиона рублей.

Это уже можно назвать тенденцией общероссийского рынка, которую недавно начали предсказывать многие аналитики.

В частности, глава Сбербанка Герман Греф утверждал, что стоимость квартир в ближайшее время стабилизируется, поскольку спрос на недвижимость из-за новых условий льготной ипотеки несколько охладел. Ранее выгодное жилищное кредитование подстегнуло рост цен на 17-20%. "Теперь же, с ростом предложения на рынке и менее активным спросом, ценам придется немного "припасть", - предсказал банкир.