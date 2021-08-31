Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.08.2021 16:05
Рубрика: Легковые авто

Прохожий отключил Tesla от зарядной станции и оставил записку владельцу

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.facebook.com/groups/TESLAMODEL3OwnersClub Фото: www.facebook.com/groups/TESLAMODEL3OwnersClub
Фото: www.facebook.com/groups/TESLAMODEL3OwnersClub

В США случайный прохожий отключил заряжавшийся от станции электромобиль Tesla Model 3 и оставил его водителю записку с "предупреждением". О забавном случае поведал сайт клуба Model 3 со ссылкой на владельца машины.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Tesla на автопилоте врезалась в полицейских, но не все так однозначно

Ресурс рассказывает, что "тесловод" поставил на многочасовую подзарядку на общественном паркинге свой электромобиль - и отлучился по личным делам. Когда он вернулся, машина была отключена от сети, а на заднем крыле неизвестный приклеил бумажку с замечанием: "Перезарядка в такую жару может привести к взрыву батареи. "Погугли", как взрываются батареи Tesla!!!". При этом он подписался, как "обеспокоенный житель".

Владелец машины подчеркивает, что записка была именно приклеена к заднему крылу, рядом с разъемом, а не оставлена под дворником - значит, ее автор действительно обеспокоился, а не просто пошутил.

Издание Isideevs замечает, что система управления батарей Tesla в принципе не допускает перезарядки, она принудительно программно отключает машину от сети. Риск пожара в Tesla минимален, говорится в статистике производителя, - по данным на 2020 год среди электромобилей бренда случается лишь 1 пожар на 330 млн км пробега, при этом в среднем по парку обычных машин с ДВС риск пожара оценивается в 1 случай на 30,6 млн км, то есть более, чем в 10 раз чаще.

В 2013-2015 годах, на волне фурора, произведенного выходом Tesla Model S, первого электромобиля по цене и потребительским свойствам приблизившегося вплотную к комфортабельным массовым автомобилям, каждый случай возгорания (в подавляющем случае в результате ДТП) становился объектом живейшего обсуждения в соцсетях и пристального внимания СМИ. С тех пор компания серьезно модернизировала конструкцию своих электромобилей.

#Tesla