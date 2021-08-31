Пушков: У США начался "афганский синдром"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о том, что США завершили вывод своих войск из Афганистана.

По его словам, последний американский рейс из Кабула дал старт в США новому раунду жесткой критики всей американской политики в Афганистане, а также действий ее вооруженных сил и решений администрации президента Джо Байдена. "Ведущие СМИ и агентства США состязаются в исполненных горечи и разочарования заголовках. У США начался "афганский синдром", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков также отметил, что Вашингтону война в Афганистане обошлась в 2,2 триллиона долларов. Прямых расходов - более миллиона, еще почти столько же сопутствующих. "В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны", - заключил сенатор.

Напомним, ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа, "сейчас из воздушного пространства Афганистана уходит последний американский пилотируемый самолет". В ходе почти двадцатилетней миссии, отметил генерал, было убито 2461 американских военнослужащих и более 20 тысяч получили ранения.