Губернатор отчитался о медицине, детсадах и хлебе

Более чем насыщенной оказалась августовская поездка брянского губернатора в Москву. Он обсудил важнейшие вопросы развития области с тремя заместителями председателя правительства России.

Виктория Абрамченко интересовалась выполнением национальных и областных проектов. Она включила Брянскую область в число лидеров по многим направлениям. Пристальное внимание было уделено экологии. Расчистки Десны ждали не только местные рыбаки. На первом этапе оздоровят почти шесть километров русла, позже - еще 20. В 2022 году в области построят несколько мусоросортировочных комплексов.

Виктория Абрамченко высоко оценила развитие сельского хозяйства Брянской области. Его доля в валовом региональном продукте возросла за последние годы с 7 до 19 процентов. Средняя заработная плата занятых в отрасли выше, чем в целом по экономике области. За последние шесть лет урожай зерна увеличен в три раза. Сейчас строятся молочный комплекс на 3600 коров, а также роботизированная ферма. Вложения превысят три миллиарда рублей. Откроются кролиководческие фермы.

С заместителем главы правительства России Маратом Хуснуллиным Александр Богомаз обсудил один из самых крупных проектов последних лет - строительство дороги-дамбы, которая соединяет два районах города. Одновременно возведут два моста и построят две кольцевые развязки. Работы, которые обойдутся казне в два миллиарда рублей, ведутся с опережением графика. Губернатор пригласил Марата Хуснуллина принять участие в открытии важной для Брянска дороги.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, встречаясь с Александром Богомазом, отметила улучшение важнейших показателей в здравоохранении области. В Брянской области сейчас самая низкая в ЦФО младенческая смертность. Более чем на 30 процентов снизилась смертность от сердечнососудистых заболеваний. Вице-премьер подчеркнула, что Брянская область, которая одной из первых столкнулась с COVID-19, эффективно справляется с инфекцией. По мнению Татьяны Голиковой, это стало возможным благодаря тому, что областная власть уделяет большое внимание модернизации здравоохранения. Масштабы этой работы впечатлили ее. За последние годы в области построены три поликлиники, семь больниц капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Реконструированы 39 ФАПов. Сейчас в области пациентов принимают уже четыре сосудистых центра. В областных учреждениях здравоохранения установлены 24 аппарата КТ, 12 МРТ, четыре ангиографа. В 2020 году приобретены 175 аппаратов ИВЛ. Брянское здравоохранение укрепляется высококвалифицированными кадрами, для чего приняли областную программу.

За пять лет в области построили 25 детских садов, в этом году возводится еще четыре.

- На первом этаже зданий будем размещать ясли, которые строятся за счет федерального бюджета, а на втором - группы для детей от трех до семи лет, которые мы возводим. Таким образом, мы выполнили поручение президента и предоставили всем малышам места в дошкольных учреждениях, - сказал губернатор.

Однако пока есть потребность в дошкольных учреждениях в новых микрорайонах, этим сейчас и занимаются областные власти.

Встречи с руководством страны, уверены в брянском правительстве, означают, что в области в ближайшее время откроются новые социальные учреждения и будет развиваться инфраструктура.