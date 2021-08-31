Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад

В столице в этом году впервые в саду на полный день будут принимать малышей в возрасте 2,2 года. Это самый низкий возрастной порог для принятия в сад в Москве в XXI веке. Известно, что всего столичные сады с 1 сентября смогут принять не более 15 тысяч таких малышей. Нужно ли стремится попасть в их число, рассказала "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева.

- Каждый ребенок проходит свой индивидуальный путь становления привязанности к значимым близким, поэтому комфорт зависит от целого ряда обстоятельств, причем одно из ключевых - это отношение родителей, - рассказала "РГ" Лаврентьева. - Если родители спокойны и уверены в своем решении, то и ребенку будет проще адаптироваться. Если же родители сомневаются в необходимости данного шага, а то и вовсе боятся, что ребенок не сможет долго без них находиться, то это отношение будет передаваться ребенку.

Что сделать родителю, чтобы принять правильное решение: отдавать или не отдавать ребенка в детский сад? Полезно понаблюдать, как долго ребенок может оставаться с другими взрослыми, кроме мамы и папы, и на основе этих наблюдений принимать решение, взвесив все "плюсы" и "минусы".

Как отметила психолог, единого рецепта в этом вопросе нет. Она порекомендовала родителям двухлеток следовать за интересом ребенка. По ее словам, в 2-летнем возрасте в центре внимания находится мир окружающих предметов, развивается предметно-манипулятивная деятельность. "Если не идете в сад, можно социализировать ребенка и на дворовой площадке, - говорит Лаврентьева. - Например, не просто "печь куличики" в песочнице, но при этом наблюдать за другими детьми на детской площадке и рассказывать, кто чем занят. Часто малышам интересно то, что умеют делать старшие дети. А многие из детей более старшего возраста охотно включают в свои игры малышей".