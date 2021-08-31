Собянин: Москвичи старше 65 лет после повторной прививки от COVID-19 получат в подарок коробку "С заботой о здоровье"

Москвичи в возрасте 65+, прошедшие повторную вакцинацию от COVID-19, получат подарочные наборы для здоровья и хорошего самочувствия.

Распоряжение на этот счет подписал Мэр Москвы Сергей Собянин. Напомню, программа дополнительного стимулирования вакцинации пожилых граждан действует в столице с 23 июня по 1 октября 2021 года. Она охватывает всех граждан старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию.

Теперь в ней смогут принять участие и москвичи, сделавшие в это время ревакцинацию. В подарочную коробку входят полезные вещи, которые нужны людям для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в пору пандемии. Это пульсоксиметр - прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови, тонометр, таблетница, биологически активная добавка "Омега-3", витамин Д3, набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и 30 медицинских масок.

Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте вакцинации после прохождения первичной или повторной вакцинации. Затем нужно будет позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44, чтобы узнать время работы и адрес ближайшего пункта выдачи набора (пункта вакцинации или ближайшего центра социального обслуживания). Коробку "С заботой о здоровье" можно получить до конца 2021 года.

С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 95 тысяч московских пенсионеров.

Подробную информацию о "доброй коробке" и ее составе можно найти на специальной страничке.