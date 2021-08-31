В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте

Проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в Московской области со среды станет на 10 рублей дешевле. Но только для тех, кто рассчитывается за проезд картой "Мир" любого банка, сообщает областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточняют, что акция будет действовать до 31 декабря 2021 года на территории всего Подмосковья. Расплатиться со скидкой можно в любом транспорте, оборудованном терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Достаточно будет приложить к терминалу карту "Мир" - и оплата автоматически спишется со скидкой.

Скидки на оплату проезда для держателей карты "Мир" с 1 сентября появятся и в Москве. Там для пассажиров предусмотрен кешбэк - на карту вернутся от 10 до 20 рублей за каждую поездку в метро и на МЦК. А расплатившись картой за проезд на Московских центральных диаметрах, пассажиры получат скидку до 20 рублей.