В спорткомплексе Калининской АЭС прошел спортивный фестиваль

Почти две сотни спортсменов и любителей физической культуры собрались 28 августа 2021 г. в спорткомплексе Калининской АЭС. Там прошёл спортивный Фестиваль "Единый день ГТО - "Мир спорта и здоровья", организованный совместными усилиями Калининской АЭС и Профсоюзной организации атомной станции.

Участниками спортивного праздника стали работники Калининской АЭС и подрядных организаций, члены их семей и жители города. Приветствуя их, ведущий мероприятия, российский спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев отметил, что Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс Калининской АЭС является одним из лучших спортивных объектов Тверского региона.

Фото: Калининская АЭС

В рамках фестиваля для желающих были организованы площадки для прохождения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по 4 дисциплинам: прыжок в длину с места, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя.

Наряду с тестовыми испытаниями, для гостей мероприятия подготовили восемь интерактивных площадок со спортивно-развлекательными конкурсами. На прохождение каждого выделялось максимум 10 минут. Это придало мероприятию динамику и спортивный азарт.

"Именно дружный и сплоченный коллектив - основа любой компании, которая хочет добиться хороших результатов. И подобные мероприятия являются отличным примером корпоративного тимбилдинга. Они позволяют отвлечь персонал от трудовых будней, узнать об интересах своих коллег, наладить отношения между собой, что особенно актуально для новичков, которые только устроились и не успели подружиться с коллегами. Ну и весело и с пользой провести время", - сказал капитан команды службы управления персоналом Калининской АЭС, начальник отдела кадров Виталий Москалев.

Завершился спортивный фестиваль награждением победителей.