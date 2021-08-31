Волковский театр из Ярославля показал премьеру в Донецке

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова побывал с гастролями на Донбассе.

В пресс-службе театра пояснили, что визит волковцев на Донбасс состоялся по приглашению общественной организации "Русский центр" ДНР в рамках года русской культуры в Донецкой народной Республике. Гастроли прошли при финансовой поддержке благотворительного фонда поддержки и развития Волковского театра.

- 22 августа на сцене Центра славянской культуры в Донецке и 23 августа в культурно-развлекательном центре "Стирол" в Горловке театр имени Федора Волкова представил зрителям свой премьерный спектакль "Предстоящее событие", который поставил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Пускепалис по пьесе Игоря Глинкова, - рассказала официальный представитель театра Екатерина Анкудинова.

Любители театрального искусства из Донецка и Горловки стали первыми, кто увидел эту постановку. По словам Екатерины Анкудиновой, премьерные показы специально планировались для ДНР и прошли с большим успехом. Россияне увидят спектакль 24 сентября, а также 2 и 3 октября в Ярославле на сцене театра имени Федора Волкова.