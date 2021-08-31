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31.08.2021 15:01
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону

Текст: Евгения Думанская

Минвостокразвития работает на идеей создания свободной экологической зоны на Дальнем Востоке, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.

Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года

Он отметил, что такая зона, где будет развиваться возобновляемая энергетика, сможет стать крупной территорией в мировых масштабах для реализации климатических проектов, например, по производству углеродных единиц, в области возобновляемой энергетики, снижения вредного воздействия на климат и так далее.

"Людей мало, леса и солнца много, есть ветра и волны. У нас в проработке идеи специального правового режима, свободной экологической зоны", - рассказал Чекунков в интервью РБК.

Министр добавил, что необходимы предприниматели, которые станут первопроходцами в этом деле, которые получат преференции. Он выразил надежду увидеть первые проекты, которые покажут, что на таком бизнесе тоже можно зарабатывать, уже в ближайшие годы.

Также Чекунков рассказал о планах по созданию на Дальнем Востоке первого города-миллионника. Предполагается объединение Владивостока и Артема, а также строительство нового города- спутника.

В регионах Общество Экология Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минвостокразвития ДФО

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