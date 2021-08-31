На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону

Минвостокразвития работает на идеей создания свободной экологической зоны на Дальнем Востоке, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.

Он отметил, что такая зона, где будет развиваться возобновляемая энергетика, сможет стать крупной территорией в мировых масштабах для реализации климатических проектов, например, по производству углеродных единиц, в области возобновляемой энергетики, снижения вредного воздействия на климат и так далее.

"Людей мало, леса и солнца много, есть ветра и волны. У нас в проработке идеи специального правового режима, свободной экологической зоны", - рассказал Чекунков в интервью РБК.

Министр добавил, что необходимы предприниматели, которые станут первопроходцами в этом деле, которые получат преференции. Он выразил надежду увидеть первые проекты, которые покажут, что на таком бизнесе тоже можно зарабатывать, уже в ближайшие годы.

Также Чекунков рассказал о планах по созданию на Дальнем Востоке первого города-миллионника. Предполагается объединение Владивостока и Артема, а также строительство нового города- спутника.