На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

Правительство просчитывает бизнес-модель создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Об этом в интервью РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Для этого планируется объединить Владивосток с населением около 600 тысяч человек с Артемом, в котором проживает более 100 тысяч, а также построить новый город-спутник и привлечь в него еще около 300 тысяч человек.

По мнению министра, такой город мог бы называться Спутник - в честь достижений советской космической науки.

"Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", - считает он.

Ранее Чекунков сообщил, что Минвостокразвития начало использоваться разграничение ДФО на четыре провинции: Забайкальскую, Приграничную, Островную и Северную. Он пояснил, что это не административное деление, а деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций и трудовых ресурсов.