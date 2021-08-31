Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке

Во время рабочей поездки на Дальний Восток президенту смогут доложить о проекте присоединения Артема к Владивостоку и строительства города-спутника. Такого развития событий не исключил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента будет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в режиме видеоконференции 2 сентября", - напомнил Песков.

"И инициаторы, авторы такого проекта будут иметь возможность доложить об этом президенту", - заключил пресс-секретарь главы государства.