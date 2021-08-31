На Алтае нашли расписавших скалы туристов

Правоохранители установили личности туристов, расписавших придорожные камни на Чуйском тракте в Республике Алтай.

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором молодая пара туристов делает надпись на скале.

- При выезде на место установлено, что на участке автомобильной дороги "Чуйский тракт" с 710 км по 711 км между селами Иня и Чуй-Оозы Онгудайского района на придорожных камнях краской синего цвета нанесена надпись "Ты готов? К слиянию городов Вязьма - Новосибирск!", - сообщает ведомство.

Выяснилось, что камни разукрасили жительница Новосибирска и житель Вязьмы, приехавшие на Алтай отдохнуть. Молодые люди заявили, что раскаиваются. Они перечислили 7 тысяч рублей волонтерам, занимающимся удалением различных надписей и рисунков на скалах и придорожных камнях.

В отношении туристов возбуждены дела об административном правонарушении. Им грозит штраф.