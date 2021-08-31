Онколог объяснила, какой кашель указывает на рак легких

Омский врач-онколог Александра Логинова рассказала о том, какой кашель часто указывает на онкологию.

- Насторожиться стоит, если кашель не проходит в течение трех недель и если не дает уснуть по ночам, - объясняет доктор. - Длительный изнуряющий кашель - один из самых распространенных симптомов рака легких.

По словам врача, обычно в самом начале заболевания сухой кашель практически не приносит дискомфорта. Однако при прогрессировании процесса он становится приступообразным, надрывистым, приглушенным. Он обусловлен гиперреактивностью легких и говорит о повреждении их структуры.

- В дальнейшем кашель при раке легких может носить даже судорожный характер, - рассказывает Александра Логинова. - Такие приступы наиболее часто возникают по ночам и могут сопровождаться даже рвотой. Иногда после приступа больные теряют сознание.

Онколог также советует обратить внимание на отхождение густой мокроты ночью и по утрам и появление капелек или прожилок крови. В этом случае стоит незамедлительно обратиться к врачу.