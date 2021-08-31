Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Новости

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19 12:01
Никола Влашич прокомментировал свой уход из ЦСКА 12:00
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем 11:48
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах 11:39
Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России" 11:34
Telegram установили более 1 млрд раз 11:34
В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону 11:23
В Москве у пенсионера отобрали сумку с 1,4 миллиона рублей 11:22
В Москве на парковках обмазали солидолом 300 электросамокатов 11:10
В ДТП под Волгоградом погибли четверо ехавших с турнира спортсменов 10:50
СК завел дело по фактам ранения украинскими военными двух детей на Донбассе 10:49
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии 10:43
Минприроды запретит добычу золота в нерестовых реках на Камчатке 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Коллегия присяжных заседателей признала красноярского бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания региона Анатолия Быкова виновным в организации убийств. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от налогов на 60 млн

Напомним, 19 августа суд в Красноярском крае удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Быкову. Ему предъявлены обвинения в нескольких преступлениях. Среди них - подстрекательство к убийству по найму и к покушению на убийство двух лиц, уклонение от уплаты налогов (речь идет о 60 миллионах рублей).

По версии Следственного комитета, около 15 лет назад обвиняемый задумал убить бизнесмена из Красноярска, сделал своему знакомому предложение, и тот согласился выполнить заказ за 50 тысяч долларов. Позже Быков решил расквитаться еще с одним предпринимателем и дал киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Вторая привела к смерти жертвы.

Анатолий Быков причастность к преступлениям отрицает.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах
Строительство новой космической станции РФ может начаться в 2027 году
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов