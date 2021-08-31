Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Коллегия присяжных заседателей признала красноярского бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания региона Анатолия Быкова виновным в организации убийств. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Напомним, 19 августа суд в Красноярском крае удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Быкову. Ему предъявлены обвинения в нескольких преступлениях. Среди них - подстрекательство к убийству по найму и к покушению на убийство двух лиц, уклонение от уплаты налогов (речь идет о 60 миллионах рублей).

По версии Следственного комитета, около 15 лет назад обвиняемый задумал убить бизнесмена из Красноярска, сделал своему знакомому предложение, и тот согласился выполнить заказ за 50 тысяч долларов. Позже Быков решил расквитаться еще с одним предпринимателем и дал киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Вторая привела к смерти жертвы.

Анатолий Быков причастность к преступлениям отрицает.