Новости

Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта" 14:32
В Красноярске суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову 14:32
В трех регионах выплатят компенсации пострадавшим от недостроев 14:28
В КБР предупредили о шквалистом ветре и ливнях до 21 августа 14:26
В Тюмени волонтеры не раз проверяли место, где нашли тело девочки 14:18
Синоптик спрогнозировал "мешок" полярного воздуха для Москвы 14:02
Газ в Европе дешевеет после сообщений о поставках по "Северному потоку-2" 14:00
Лавров предложил возобновить работу московского формата по Афганистану 13:57
На Ялтинский экономический форум приедут делегаты из 96 стран 13:56
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров 13:51
В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку 13:45
На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория на Урале увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 14:32
Рубрика: Происшествия

В Красноярске суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей красноярскому бизнесмену и экс-депутату Законодательного собрания региона Анатолию Быкову. Арест продлен до 6 октября, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение

Напомним, Быкову предъявлены обвинения в нескольких преступлениях. Среди них - подстрекательство к убийству по найму, подстрекательство к покушению на убийство двух лиц, уклонение от уплаты налогов (речь идет о сумме, превышающей 60 миллионов рублей).

По версии следствия, около 15 лет назад обвиняемый задумал убить бизнесмена из Красноярска, дал своему знакомому соответствующее указание, и тот согласился сделать это за 50 тысяч долларов. Позже заказчик убийства решил расквитаться еще с одним предпринимателем и дал тому же киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Наемник, стреляя из автомата Калашникова, промахнулся. Другое покушение - с применением пистолета ТТ - привело к смерти жертвы.

Сам Анатолий Быков причастность к преступлениям отрицает.

После ознакомления участников предстоящего процесса с материалами дела его направят прокурору Красноярского края, а затем - в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории