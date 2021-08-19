В Красноярске суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей красноярскому бизнесмену и экс-депутату Законодательного собрания региона Анатолию Быкову. Арест продлен до 6 октября, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, Быкову предъявлены обвинения в нескольких преступлениях. Среди них - подстрекательство к убийству по найму, подстрекательство к покушению на убийство двух лиц, уклонение от уплаты налогов (речь идет о сумме, превышающей 60 миллионов рублей).

По версии следствия, около 15 лет назад обвиняемый задумал убить бизнесмена из Красноярска, дал своему знакомому соответствующее указание, и тот согласился сделать это за 50 тысяч долларов. Позже заказчик убийства решил расквитаться еще с одним предпринимателем и дал тому же киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Наемник, стреляя из автомата Калашникова, промахнулся. Другое покушение - с применением пистолета ТТ - привело к смерти жертвы.

Сам Анатолий Быков причастность к преступлениям отрицает.

После ознакомления участников предстоящего процесса с материалами дела его направят прокурору Красноярского края, а затем - в суд.