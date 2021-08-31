Под лавину на горе Казбек попали граждане Украины

Альпинисты из группы, которая сегодня утром попала под лавину на горе Казбек на границе Северной Осетии и Грузии, оказались гражданами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии. В результате схода снежной массы пострадали три человека.

- Спасением пострадавших уже занимается грузинская сторона, работает вертолет. Территориально группа оказалась за их границей. Пострадавшие альпинисты - граждане Украины, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как сообщалось ранее, о сходе лавины спасателям рассказал очевидец. Он увидел, как группу альпинистов накрыло снегом, и смог помочь одной из пострадавших.