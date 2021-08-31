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Рубрика: Происшествия

Суд запретил покидать место аварии даже под страхом побоев

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Медвежьегорский районный суд Республики Карелия лишил на год водительских прав гражданина, испугавшегося слишком нервной обстановки на месте ДТП. Он, мол, всего лишь въехал в чужой забор, а его хотели чуть ли не побить.

Как рассказал мужчина в суде, ДТП произошло в деревне Юрьевицы, куда он приехал на рыбалку в гости к друзьям. Больше в той деревне никого он не знает. А когда въезжаешь в чужой огород в незнакомой деревне, всегда надо быть готовым к неприятностям. Это знают все рыболовы-автолюбители.

Фото: РИА Новости
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"На забор наехал, поскольку не рассчитал габариты своего транспортного средства, - продолжал мужчина в суде. - Уехал с места ДТП, поскольку не желал провоцировать конфликт с собственником поврежденного забора, поскольку тот набросился на него и через открытое окно в машине нанес ему несколько ударов в лицо. По приезде домой почувствовал себя неудовлетворительно, у него стала кружиться голова, поэтому он лег спать, о том, что требуется позвонить в полицию, не подумал. О причинении ему телесных повреждений со стороны собственника забора в полицию не заявлял, в лечебное учреждение за медицинской помощью не обращался. После того, как его самочувствие улучшилось, позвонил в полицию".

У каждого водителя должны быть на уровне рефлекса заложены правила поведения при аварии. Надо остановиться, вызвать ГАИ и оформить ДТП. Не важно, куда въехала машина: в забор, чужой бампер, еще куда-то. Если авто причинило ущерб, значит, надо оформлять аварию. Кто уехал стремглав, того лишат прав.

Есть лишь несколько уважительных поводов, когда исчезнувшего с места ДТП водителя простят. Однако, как счел суд Республики Карелия, страх быть избитым к уважительным причинам в данном случае не относится.

К тому же версии происшествия у его активных участников расходятся. Такое часто бывает: разные люди видят ситуацию по-разному. Например, хозяин забора уверяет, что был вполне миролюбив, когда вытаскивал ездока из машины.

Гражданин С., как сказано в материалах дела, "являлся очевидцем того, как автомобиль Great Wall совершил наезд на его забор, он попытался остановить водителя, вытащить его из машины, водитель из автомобиля вышел и ушел в неизвестном направлении".

Водитель въехал в забор в чужой деревне и покинул место ДТП, испугавшись гнева хозяина забора

В свою очередь жена гражданина С., судя по всему, вовсе не заметила, что ее муж пытался кого-то вытащить, хотя все случилось на ее глазах. Согласно ее объяснениям, "водитель, управлявший автомобилем Great Wall, по ее мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения, сказал ей, что поедет дальше, а забор починит завтра его друг".

Сейчас можно долго спорить, был ли водитель пьян или его хотели побить. Сколько кулаков, столько мнений. Но раз водитель уехал, на неправой стороне оказался именно он. Поэтому теперь водителю целый год придется ходить пешком. Даже на рыбалку.

Кстати, в свое время Верховный суд России вернул водительские права женщине, которая ушла с места аварии из-за плохого здоровья. При этом сама машина осталась на месте происшествия, а женщина сообщила свой номер телефона другому участнику ДТП. В том случае суд счел, что она действовала в состоянии крайней необходимости. В другом деле остался с правами водитель троллейбуса, который не заметил, как задел припаркованную машину.

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