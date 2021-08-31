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31.08.2021 13:06
Рубрика: Дороги

Движение по новому путепроводу на М-4 запустят к концу сентября

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Движение по новому путепроводу на 1089 километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области запустят к концу сентября, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: iStock
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году

В Ростовской области на участке с 1072 по 1091 километр идут работы по реконструкции в рамках строительства обхода Ростова-на-Дону (строительный адрес "Обход Аксая").

Эти 17 километров дороги планируется довести до технической категории I-Б без пересечений в одном уровне. Для этого возведут восемь мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход. В результате улучшится дорожная ситуация.

Путепровод на 1089 километре уже готов на 92%. Он обеспечит связь разобщенных территорий и подъезд к строящемуся оптово-розничному торговому комплексу (ОРТК) "Южный хаб".

Уже установлены железобетонные опоры и пролетные строения, заканчивается устройство подходов к путепроводу. Выполнена система отвода воды. Подрядчик готов приступить к благоустройству прилегающей территории.

В рамках проекта, который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусмотрено новое строительство 35 км обхода города-спутника Ростова-на-Дону. Это позволит убрать транзитный транспорт как из Ростова-на-Дону, так и из Аксая, сократить время в пути к Черному морю из Москвы на полтора-два часа.