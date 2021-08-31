Instagram удалил пост спикера Госсовета Крыма об экс-главе ДНР Захарченко

Социальная сеть Instagram удалила запись председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, которую политик посвятил третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь руководителя парламента Кристина Попкова.

Константинов в своей записи отметил, что Захарченко "был предательски убит", но его дело будет продолжено: Донбасс реализует свое право на самоопределение, а подлые убийцы получат по заслугам. При этом убитого националистами главу ДНР спикер назвал настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником Русского мира.

- Эта запись была сделана в первой половине дня 31 августа, а ближе к вечеру Instagram удалил ее, мотивировав это якобы имевшейся пропагандой насилия и опасных организаций, - констатировала Кристина Попкова.

В то же время в соцсети Facebook аналогичная запись Константинова пока доступна. Также ее можно прочитать в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в центре Донецка: в кафе "Сепар" неизвестные привели в действие заложенную там взрывчатку.

Александр Захарченко поддерживал тесные связи с Крымом после возвращения полуострова в состав России и регулярно приезжал сюда. Поэтому зимой 2020 года горсовет Симферополя назвал именем Захарченко одну из новых улиц крымской столицы.